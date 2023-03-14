一名女網友表示，她傳訊息問男友「一碗貢丸湯有5顆貢丸，會不會分她3顆？」對方秒說會分她7顆，另外2顆是睪丸，讓她當場傻眼，將其PO上網後，網友反應兩極，多數人認為會問這種問題的女生很無聊，且男友開的黃腔很低級；少數人覺得很幽默。

原PO昨（13）日於論壇《Dcard》指出，昨上午傳訊問男友假設性問題，若一碗貢丸湯有5顆貢丸，會不會分她3顆，本以為對方會有浪漫的回答。豈料男友竟說會給她7顆，讓她一頭霧水，好奇另外2顆貢丸哪來的。

男友接著說「加我下面2顆」，令原PO白眼翻到後腦勺。網友看到她和男友的對話紛紛吐槽，「覺得有些女生好無聊，這問題類似掉到水裡先救誰」、「看到這個問題，我只想著一人一碗不就好了嗎？」、「會問這種蠢問題的一律扣分」、「妳的素質跟你男友差不多」。

有人覺得原PO男友開的黃腔令人不舒服，「好低級」、「噁男」、「說這句話讓人好不舒服」；但也有網友說很幽默，認為這才是一般男生會有的回應，「我覺得很幽默耶！我老公如果這樣講我會大笑」、「這才是男朋友」。