大陸兩會甫結束，習近平獲全票續任國家主席，政府層面也完成機構改革。對此，國家政策研究基金會國家安全組今召開座談會，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山表示，大陸對台政策在2027年習近平第三任期結束前，將完成從「反獨」到「促統」戰略轉移。期間中共將以「兩步走」開展促統進程。第一步時間點在台灣總統大選前，即從現在到2024年5月台灣新總統發表就職講話時。

國政基金會國安組召集人楊鎮浯擔任主持人召開座談會，特邀請趙春山、政治大學外交系副教授黃奎博以及海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長鄧岱賢等與談。

趙春山表示：「中共以黨領政，大針方針的決策權握在黨全代會和中央委員會手中。兩會功能只是落實依憲治國和參政議政的口號。這次兩會的重要性是習近平延任的開局之年，政府換屆後的人事變化和結構調整，攸關未來政策的有效實施。無論是人事變化和結構調整，特色是突顯習個人權力的高度集中化，以及貫徹習新時代具中國特色的現代化治理模式。內政以處理疫後經濟和社會穩定為當務之急，中共努力營造國內和國際兩大安全環境。對外政策將從韜光養晦，邁向奮發有為。對外關係以處理中美戰略競爭為優先，在涉及核心利益部分，中共絕不讓步，不惜與美對抗和衝突；在非傳統安全領域，中共將保持中美雙方合作空間。」

在對台政策方面，趙春山說：「大陸對台政策配合第二個百年目標，在2027年習近平第三個任期結束前，將完成從反獨到「促統」的戰略轉移。在此期間，中共將以「兩步走」策略，開展「促統」的進程。第一步的時間點是在台灣總統大選前，即從現在到2024年5月台灣新總統發表就職講話時。中共的對台工作是避免外力干涉；「冷處理」與蔡英文政府的關係；維持國共對話和強化黨際關係；擴大與台灣各界人士的接觸，尤其是兩岸青年；做好對大陸台胞、台商、台生的服務工作；爭取人心，逐步對台灣農漁業和基層民眾讓利」。

第二步的時間點是在台灣總統大選後，中共將以反台獨和接受九二共識為指標，建立選後對台工作兩套方案：接受者，則兩岸恢後對話，在和平氛圍下，為兩岸統一創造有利條件；反對者，則採非和平手段促統，包括經濟封鎖和軍事威脅。

趙春山補充道：「他此行陪同國民黨副主席夏立言訪問大陸，感覺到大陸不提台獨也不提九二共識，但他有深刻感覺目前北京的對台政策包含對外面向，亦即對美。對台政策由習近平拍板，對台工作小組由王滬寧與宋濤負責，對美工作則由王毅與秦剛負責，所以對外系統發表對台言論也無須感到驚訝。在台灣2024大選前，北京對台是冷處理，甚至對二膽島的伙房兵事件也是冷處理，預判應該會遣返回台，不讓此事變成兩岸重大政治事件。假定2024年大選由國民黨獲勝，那兩岸間會擴大交流與儘快恢復對話，但若是民進黨的賴清德獲勝，那兩岸問題會更大，畢竟賴清德在立法院曾說過自己是務實的台獨工作者，這對北京來說除非賴清德做一百八十度大轉彎，不然無法改變北京對賴清德的既定印象，屆時兩岸的現狀恐無法繼續維持下去，北京以往軟手段的謀和手段可能消失，取而代之的是強硬手段。美國不管如何置喙台海局勢，北京將視而不見，就是配合自己的節奏進行。」