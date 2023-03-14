國民黨高市議員鍾易仲痛批業者「這打的是什麼算盤？分里辦理？各個擊破？還是有什麼高明的策略？」（柯宗緯翻攝）

全國最大儲能場將設在高雄市人口最多的鳳山區，引發在地居民恐慌，日前高市府已發文要求經濟部先行撤案退回，待釐清民眾相關疑慮後再受理申請審查。不過，主導開發的三地能源預計18、19日辦理分里說明會，卻要求查看身分證進場，並拒絕媒體採訪，鄉親痛批黑箱，更怒喊要市長陳其邁踹共表態立場。

國民黨高市議員鍾易仲指出，上次說明會決議，4月初要再開一場說明會，然而根據最新掌握消息，綠能公司打算分18 、19 兩日舉辦分里說明會，18日搶先登場的是鎮北里，19日辦在武松里、北門里「里民」限定說明會，把其他鳳山人排除在外，痛斥「這打的是什麼算盤？分里辦理？各個擊破？還是有什麼高明的策略？」

鍾易仲強調，「任何的溝通方式，我們都尊重」，但會議細節的安排應該可以更好，既然是說明會，會議過程越透明越好，何必把媒體排除在外？要求進場前出示身分證明文件也很奇怪，難道沒有其他更好的安排？市政府官員會出席嗎？還是只有廠商和居民面對面？

鍾易仲表示，上次3月5日說明會，結論是下次說明會邀請市長陳其邁來，「但是他，會來嗎？還是兩手一攤，讓廠商和地方民眾自行處理？」他也呼籲，溝通可以更透明一點。

鳳山鄉親在臉書痛批，「陳其邁市長，多少鳳山居民在臉書留言請您出面為居民主持公道，請求『儲能場退出鳳山』卻被忽視，得不到高雄市府，以及陳市長您一個回覆，但在臉書卻能看到市長天天去不同政治人物，網紅底下留言加油。請問鳳山居民作何感想？」希望市長站在與市民同一陣線，維護地方市民身體健康及居住安全。

有鄉親也附和怒嗆，「完全不把我們鳳山人看在眼裡，在市長的心中我們鳳山人應該是次等公民吧！還是因為市長不需要再選舉了，所以也不把我們的事情看在眼裡」。

三地能源近日聲明重申，針對本案所有的批評與指教，本公司皆虛心接受，但本案合法合規，以及確保案場周邊民眾、財物及案場設備的安全，公司也不惜付出巨額人力、時間及金錢成本，不樂見本案成為政治選舉角力議題，「也希望不實或刻意炒作、操弄的言論能夠停止」，必要時將採取法律行動。