國民黨立委賴士葆今天在立院總質詢時批評行政院長陳建仁是「高端發言人」，高端只有10國承認，根本賣不出去；陳建仁則強調，高端是科學上很有效的疫苗，跟BNT、莫德納一樣效果，可以預防重症跟死亡，「它是個好疫苗」。

賴士葆批評蔡政府愛搞「國家隊」，但實際上是整個國家都在排隊，缺口罩排口罩、缺疫苗排疫苗、缺快篩排快篩、缺蛋排買蛋，所謂台灣價值就是排隊排隊再排隊。

陳建仁則認為，無論是口罩、快篩、疫苗或是雞蛋，都是全世界都發生的緊急狀況，一開始就會這樣，這次缺蛋也是因為禽流感，全世界都缺，所以我們要撙節，疫情期間，台灣防疫在2020跟2021都是世界最好的防疫，這就是政府的作為。

賴士葆則諷刺陳建仁只是高端發言人，但高端只有10國承認根本賣不出去，「還講？講這個丟臉了！」

陳建仁則強調，高端疫苗是科學上很有效疫苗，跟BNT跟莫德納是一樣效果，可以預防重症跟死亡。對於僅10國承認高端，陳建仁說，是因為台灣不是世界衛生組織成員國，沒辦法提交給他們，但世衛組織有把高端作為臨床三期唯二的疫苗，「它是個好疫苗，我們防疫做很好。」