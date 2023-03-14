到廟裡拜拜一定要記得還願！一名小三空姐在家裡附近陰廟拜拜，詛咒正宮摔斷腿，沒想到過幾天，正宮真的在國外車禍撞斷腿，空姐事後忘記還願，厄運連連。

資深媒體人胡孝誠在《命運好好玩》節目中分享，一位空姐朋友與機師熱戀，事後才知道自己是小三，還因此被正宮霸凌。空姐有天經過家裡附近一處陰廟，隨意拜了一下，並許願詛咒正宮摔斷腿。

過幾天後，機師的正宮在國外真的車禍撞斷腿，空姐得知後暗自竊喜，不過卻接連發生衰事，一下被行李箱砸傷，或是送餐時被餐車撞到。空姐驚覺不對勁，媽媽帶她去一間大廟拜，神明告知她「有願沒還」，她才恍然大悟，趕快到陰廟還願。

命理專家陳欽煜指出，很多人喜歡找百姓公或萬應公（陰廟）處理事情，因為他們的願望是正神可能不會答應的，如果祂有幫到忙，一定要記得還禮數，否則祂可能會找你麻煩。

陳欽煜也提醒，如果願望太偏，「祂可能會把你收走」，因為可能願望成真了，卻要付出更大代價，這也是很多老人家勸「別亂拜陰廟」的原因。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！