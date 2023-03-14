林修銘表示，泓德能源-創(6873)、雲豹能源-創等公司陸續掛牌，除了對產業有很大的助益，也吸引投資人對綠能產業有更多的關注，創新板希望能創造新的聚落，與國家推動綠能的方向結合，這是重要使命。
今天也是首度有NBA球星站台掛牌，林修銘說，「魔獸」是來自美國的朋友，證交所表達相當歡迎，對於要上市公司要呈現公司技術能力特色和資本市場的企圖心，交易所也會讓上市公司更增添光彩。他也透露，創新板將有外國公司來掛牌，希望有更多好的標的來到台灣資本市場。
今天雲豹能源-創(6869)及長榮航太(2645)同時在台灣證券交易所掛牌，其中，雲豹能源今天以創新板掛牌上市，看板球星「魔獸」霍華德親自站台，並當場致贈證交所一顆簽名球，至於這顆簽名球放哪，證交所董事長林修銘表示，魔獸簽名球會經過證交所同仁共同決定要放在哪，期望讓同仁每天看到球都有活力，樂見上市公司掛牌展現其特點及企圖心，也期望能看到更多驚喜的公司加入創新版。
林修銘表示，泓德能源-創(6873)、雲豹能源-創等公司陸續掛牌，除了對產業有很大的助益，也吸引投資人對綠能產業有更多的關注，創新板希望能創造新的聚落，與國家推動綠能的方向結合，這是重要使命。
今天也是首度有NBA球星站台掛牌，林修銘說，「魔獸」是來自美國的朋友，證交所表達相當歡迎，對於要上市公司要呈現公司技術能力特色和資本市場的企圖心，交易所也會讓上市公司更增添光彩。他也透露，創新板將有外國公司來掛牌，希望有更多好的標的來到台灣資本市場。
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