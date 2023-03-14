台灣每年有超過3200位女性被診斷出子宮內膜癌，最常見的症狀是子宮異常出血及停經後出血。（高雄長庚醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

子宮內膜癌好發族群。（高雄長庚醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

55歲的吳小姐停經2年，每年定期都會做子宮頸抹片健檢，自認對身體狀況有把握。去年底因陰道異常出血伴隨下腹疼痛，她警覺有異，積極求診後竟然揪出第一期「子宮內膜癌」。所幸透過達文西手術協助，4天就恢復正常生活，趕上親人的婚禮。

台灣每年有超過3200位女性被診斷出子宮內膜癌，最常見的症狀是子宮異常出血及停經後出血。子宮內膜癌的發生危險因子有初經早、停經晚、未曾生育、肥胖、糖尿病、乳癌病人者接受Tamoxifen治療、多囊性卵巢症候群等。

達文西機器手臂的設計宛如手腕般靈巧，有利複雜困難的組織剝離以及淋巴結的摘取。（高雄長庚醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄長庚醫院副院長林志哲表示，子宮內膜癌台灣和歐美已是女性生殖道癌症的第一名，根據台灣癌症年報統計，子宮內膜癌好發年紀為50-65歲，約7成的病人確定診斷是疾病早期，完整手術切除腫瘤是子宮內膜癌治療的第一步。

高雄長庚婦癌團隊。（袁庭堯攝）

高雄長庚婦癌團隊副召集人吳貞璇表示，子宮內膜位處子宮頸上方，無法透過抹片檢查出病變。（袁庭堯攝）

高雄長庚婦癌團隊副召集人吳貞璇強調，子宮內膜位處子宮頸上方，無法透過抹片檢查出。民眾可先進行超音波檢查，若有懷疑需再接受子宮內膜切片或搔刮手術，來確定子宮內膜癌的診斷。

子宮內膜癌的手術方式為執行癌症分期手術，包含子宮、雙側卵巢輸卵管切除以及骨盆腔淋巴結和主動脈旁淋巴結切除手術；分期手術的目的除了切除腫瘤外可近一步確定腫瘤侵犯範圍和癌症期別，以作為術後是否需輔助性治療的參考，以增加疾病控制率。根據美國NCCN及台灣國衛院的治療準則，若手術前電腦斷層或核磁共振檢查判斷為早期癌症且子宮沒有過大，病患可以考慮進行微創手術。

吳貞璇表示，子宮內膜癌的微創手術，目前有開腹、腹腔鏡、達文西機械手臂3種。與腹腔鏡相比，達文西系統因具3D立體超高解析度視覺影像放大功能，加上機器手臂的設計宛如手腕般靈巧，有利複雜困難的組織剝離以及淋巴結的摘取，能降低在摘取淋巴結時傷及大血管的危險並準確判斷病灶位置以完整切除，同時也減少周邊組織的傷害和避免重要的神經及血管受損。

傳統癌症分期手術為了完整廓清骨盆腔淋巴結而使手術時間延長、神經受損、術中出血量增加、在術後形成淋巴囊腫壓迫或感染等急性併發症。慢性併發症則是造成長期下肢淋巴水腫，會嚴重影響病人的生活品質。

吳貞璇指出，早期的子宮內膜癌患者若於手術中使用「前哨淋巴結」技術，在子宮注射顯影劑，藉螢光顯影系統定位，有更高的機會找到更多的陽性淋巴結並切除，使用達文西機械手臂輔助執行前哨淋巴結的螢光顯影定位能幫助手術醫師執行更精細、更精準以及高品質的前哨淋巴結切除和止血，可取代傳統的骨盆腔淋巴結廓清術，大幅降低下肢水腫的副作用且不影響手術成效。

55歲的吳小姐（右）去年底因陰道異常出血伴隨下腹疼痛，警覺之下積極求診。（高雄長庚醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

「真的要早期發現！早期治療！」吳小姐強調，發現自己下體異常出血2周就積極求診，經超音波檢查發現子宮內膜異常增厚，再透過子宮內膜切片確認為子宮內膜癌。轉診後確認是第一期子宮內膜癌。透過達文西手術及術後照顧，短短4天就恢復健康，還能趕上親人的婚禮。

高雄長庚婦產部執行達文西術式治療婦癌病人達144例，目前該手術健保尚無給付，需自費約20萬元，是否適合執行需先透過醫師專業評估。