除了主動脈剝離會致命外，「椎動脈剝離」也可能引發小腦或腦幹中風，嚴重恐致中風、心跳停止。醫師表示，一名患者去健身房運動時，突然頸部「啪」一聲，出現嚴重頭暈、強烈痛感，送醫急救發現，患者已經椎動脈剝離，若未徹底治療，之後會有持續中風的危險。

新光醫院神經內科醫師劉子洋在《健康2.0》節目中提到，出現「剝離」有很多種原因，但更多時候是「沒原因」。他舉例，一位患者平時就常去健身房，某天做了一個動作後，頸部後方疑似太過用力，突然「啪」一聲，患者有強烈痛感、極度暈眩，並有大舌頭與身體右側麻木。

劉子洋表示，經過神經學檢查發現，患者的右手控制功能異常，已出現中風症狀，核磁共振顯示，椎動脈的橫切面為「S型」如太極般的圖案，也就是血管並非完全通暢，而是一半已阻塞。

他說明，血管之所以阻塞是因為椎動脈內膜已剝離，導致暈眩、極度疼痛，後續雖給予患者藥物治療，改善其麻痛及暈眩問題，但剝離問題仍存在，恐會造成血栓，進而造成中風。

醫師表示，椎動脈損傷很可能會引發小腦中風、腦幹中風，前者症狀包括頭暈、嘔吐、平衡感喪失及眼振（眼球會依物體慢慢移動，突然再向反方向運動的不正常的跳動）；後者則會出現複視、昏迷、四肢癱瘓、顏面神經麻痺、呼吸心跳停止等。