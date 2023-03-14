被撞斷的防撞桿橫躺在地上，一度使道路中斷。（黃敬文翻攝）

新北市三重區自強路三段高速公路隧道前的隧道防撞桿，2天被3輛大型車輛先後撞上，最後在今（14）日凌晨0時11分被撞倒，整隻粗大的鋼管直接橫躺在道路上，導致一名機車騎士閃避不及撞上，造成她四肢多處擦挫傷，送醫急救後已無大礙。

據了解，第一撞擊發生在昨（13）日晚間8時6分，當時公務總局的拖吊車拖吊故障大貨車，沿自強路三段將進入高速公路下的隧道時，疑似未注意該處限高4.1公尺，雖然拖吊車的車頭已過，但是後方拖吊的大貨車卻迎頭撞上防撞桿，導致一側防撞桿掉落地面。

當時高公局獲報隨即派員到場處理，在當天晚間9時許排除障礙，晚間11時恢復雙向通行，然而另一側防撞桿在第一次撞擊時已有下位移的狀況，結果在隔日凌晨0時又接連被兩輛經過的大貨車撞上，這時另一節的防撞桿才承受不住，整隻躺在道路上。

所幸當防撞桿掉到地面時，經過的車輛第一時間都緊急停下，沒有釀成傷亡，不過這時21歲林姓女子騎車經過該處時，疑似被前方停下的貨車阻擋視線，沒發現掉在地上的防撞桿，結果她騎車一頭撞上防撞桿，人也慘摔在地，所幸僅全身多處擦挫傷，送醫後已無大礙。

警方獲報後立刻趕抵現場疏導現場交通，而高工處也在當日凌晨2時28分排除路面掉落及鬆脫的防撞桿，恢復通車；三重警方指出。關於高公局拖吊車未注意限高釀成意外，警方將《依道路交通管理處罰條例》處900至1800元罰鍰。