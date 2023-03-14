信徒在「進香旗」上寫下自身的名字、住址等，進香前帶進香旗到鎮瀾宮參拜過爐，並在進香或遶境活動中隨身攜帶。(陳世宗攝)

信徒在「進香旗」上寫下自身的名字、住址等，進香前帶進香旗到鎮瀾宮參拜過爐，並在進香或遶境活動中隨身攜帶。(陳世宗攝)

「有海水的地方就有華人、有華人的地方就有媽祖廟！」白沙屯拱天宮媽祖遶境進香剛落幕，「2023大甲媽祖遶境」即將熱鬧登場，為期9天8夜將在國曆4／21日起駕。地方耆老指出，參與媽祖遶境信眾持進香旗須注意5大要點，並遵守相關禁忌等，進香或遶境活動中進香旗要隨身攜帶。

名列全世界三大宗教活動之一的大甲媽祖遶境，將在國曆4／21日晚上11時05分起駕。沿途經過彰化市南瑤宮、西螺鎮福興宮、新港鄉奉天宮、北斗鎮奠安宮、彰化市天后宮、清水區朝興宮；並於4／30日回到大甲鎮瀾宮，共計橫跨台中、彰化、雲林及嘉義4縣市，全程約340公里。

大甲媽祖9天8夜遶境進香活動中，各種儀式及典禮進香過程中，分為10個重要宗教科儀，依序為「筊杯」、「豎旗」、「祈安」、「上轎」、「起駕」、「駐駕」、「祈福」、「祝壽」、「回駕、「安座」等，歷經9天8夜遶境進香，回到鎮瀾宮登殿安座，才完成一年一度的宗教盛會。

地方耆老指出，參與媽祖進香的信眾都會持媽祖進香旗，每位香客隨神明進香時隨身攜帶的旗幟，代表自己參與進香活動的身分，並祈請神明護佑。信徒會在「進香旗」上寫下自己的名字、住址等，將旗幟過爐後再繫上宮廟的符，並在進香或遶境活動中隨身攜帶。

地方耆老說，持進香旗須注意5大要點，即不能把旗子帶進廁所等不乾淨的地方。進香旗上有兵將盡量「立著放」，不可以倒著拿，否則會被認為不尊敬。在起馬遶境前須先至鎮瀾宮向媽祖報備，下馬遶境結束返家前，要再到鎮瀾宮向媽祖參拜時燒下馬金。 躦轎底時切勿拿著進香旗一起躦，旗子帶回家後宜放在神明廳、客廳等清淨地方，不需要燒香供奉。