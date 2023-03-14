今(2023)年兔年遇到農曆閏二月，民間傳統有「閏年減壽閏月添壽，吃豬腳祈福」的習俗，由出嫁的女兒在閏月結束前(3月22日至4月19日)買豬腳為娘家長輩添壽，超商瞄準商機推多款預購禮盒，以就近買優勢替民眾解憂。

因應現代人生活繁忙準備不易，7-11預購即日起網羅豬腳排隊名店陸續推出多款禮盒，首推屏東萬巒豬腳創始店「海鴻好運豬腳麵線」，開店超過70年的屏東海鴻飯店萬巒豬腳，不油不膩肥瘦得宜，附上象徵長壽的麵線，可直接宅配到府，讓長輩免出門就能在家收豬腳禮盒，快速傳達晚輩孝心；另還有飄香超過半世紀的「熊家傳家真老滷豬腳」、三重排隊名店「光興豬腳」、以獨門滷汁燉煮入味的「老協珍冰糖豬腳」以及20日起推出的三重超高人氣排隊小吃「五燈獎豬腳麵線禮盒」、「新興461紅燒豬腳」。

全家與雙月攜手推「豬腳麵線」，用全盈＋PAY買指定預購商品再享全家會員點數3倍送。（全家提供）

全家攜手多年榮獲米其林必比登推薦的雙月食品社，獨家推出「豬腳麵線」，選用國產豬前腿精心慢火熬製，搭配油蔥酥拌入雙月長麵百歲麵線，口感有勁香氣十足，是獻給長輩添福增壽的最佳選擇，售價399元，自22日起於FamiPort開放預購，使用全盈＋PAY購買指定預購商品再享全家會員點數3倍送。