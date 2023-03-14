世界棒球經典賽B組預賽最後一場中韓大戰於13日正式落幕，雙方在賽前已經確定遭到淘汰，南韓隊則以22比2狠贏中國隊，還寫下本屆賽會單場最高得分紀錄，只用5局就扳倒對方，相當強勁。但南韓媒體《體育首爾》卻在賽後爆料，原本台灣方希望與南韓分在同一組，但南韓方卻認為「台灣不是對手」，因此說服大聯盟將南韓隊編入B組。而此報導一出立即在網路上掀起熱烈討論。

根據韓媒《體育首爾》報導，在比賽開打前南韓棒球委員會（KBO）私下向大會調整，希望能夠被分在B組，為的就是與日本對決，儘管台灣方希望跟南韓對打，但相關人士表示，南韓認為「他們（指台灣）不是我們的對手」，而跑去向大聯盟遊說改組。

事實上，本屆賽會是依據地域以及整體實力進行分組，而南韓隊在小組賽時就接連敗給了澳洲、日本，即使最後分到B組以5局就輕鬆扳倒中國隊，但最終還是止步經典賽預賽。而過去南韓隊曾在WBC獲得季軍及亞軍，因此氣勢高昂，沒想到本屆小組賽卻爆冷門輸給澳洲，最後再被日本隊血洗，儘管後來贏過捷克隊及中國隊的賽事，但仍無緣晉級。而消息一出後也被南韓網友猛虧「自不量力」認為B組本身就是最弱的一組，因此也不留情地批評南韓國家隊「居然為了票房硬要比日韓大戰？」、「日本隊打的都是很高水準的比賽耶！」、「少丟臉了」。