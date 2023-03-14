玉山長期投入永續發展，榮獲《財資雜誌》（The Asset）第12度頒發「亞洲企業傑出ESG獎-白金獎」，創下台灣企業在該獎項得獎最多紀錄。玉山在環境變化中展現企業韌性，將ESG融入金融本業，為台灣社會帶來正向的影響，以前瞻的經營視野，在環境、社會、公司治理三個面向都有很好的成績。

玉山金控總經理暨永續長陳美滿也獲頒「最佳CEO」，是今年唯一的得主，也是《財資雜誌》連續八年將「最佳CEO」頒給玉山金控，肯定玉山傑出的綜合績效，以及對永續發展及企業社會責任高度讚譽。

陳美滿表示：「ESG不是零和，而是共好。」玉山的目標不是獨善其身，而是兼善天下，實踐成為世界一等企業公民的願景。過去兩年攜手133家企業顧客共同響應「ESG永續倡議」，發展ESG授信業務、支持再生能源產業、協助顧客邁向低碳轉型，透過金融的力量為減緩氣候變遷做出貢獻。

2022年玉山受邀參加COP27，向世界展現台灣的永續影響力。此外，除了依據氣候相關財務揭露（TCFD）外，更率先參考自然相關財務揭露（TNFD）發布氣候暨自然環境報告書，將評估範圍從氣候變遷擴大至更廣泛的自然環境及生物多樣性，以負責任的態度揭露相關資訊，並積極引導資金投入對於氣候、生態保育及自然環境有益的發展。

玉山成立至今致力於跨越綜合績效、企業社會責任及永續發展三座大山，秉持誠信正直、清新專業，將ESG結合金融業的經營策略，持續擴大玉山企業社會責任的影響力，期望為顧客、為玉山，也為我們這塊熱愛的土地創造更多的價值，與社會共同邁向更美好的未來。