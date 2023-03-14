●北美區

除了各種授信額度（credit facility）之外，美國企業披露在矽谷銀行的存款總計超過40億美元。

Roblox：該線上遊戲平台公布截至2月28日，其現金和證券餘額總計約30億美元，其中1.5億美元、約5%存在矽谷銀行。

Roku：該串流媒體設備大廠宣布約4.87億美元存在矽谷銀行，約占現金和約當現金約26%，由於大部分在該銀行的存款並未投保，因此不確定是否能取得所有存款。

BuzzFeed：該數位媒體公司宣布，截至2022年底擁有現金和約當現金約5600萬美元，其中大部分存在矽谷銀行。

Circle：該加密貨幣公司宣布在矽谷銀行存有33億美元。

此外，總部位於加拿大的科技公司AcuityAds Holdings、總部位於加州的手遊公司AppLovin、阿斯特拉太空公司（ASTRA SPACE INC）、科休半導體（Cohu）、火箭製造商Rocket Lab USA、網路產品製造商Lantronix、數位銀行解決方案公司Alkami Technology、線上個人造型服務公司Stitch Fix、已經破產的加密貨幣銀行BlockFi、數位金融服務公司Payoneer等數十家公司都和矽谷銀行有存款或信用貸款等金融業務往來。

●歐洲

約16家科技和生命科學公司披露對美國的矽谷銀行及其英國分行的曝險約達1.9億美元。

包括丹麥消費者評論網站Trustpilot Group PLC、英國製藥業技術與解決方案公司Diaceutics、數位廣告服務商 Dianomi、愛爾蘭的軟體即服務（SaaS）公司Glantus Holdings、丹麥生技藥廠Zealand pharma、義大利半導體與微電子公司Technoprobe等歐洲公司都已宣布對矽谷銀行的曝險部位。

Alecta：該瑞典最大退休年金基金自2019年起開始投資美國矽谷銀行。該基金表示旗下管理資產規模總計約為12,000億瑞典克朗（約1,119.4億美元），對矽谷銀行的投資金額為將近90億瑞典克朗。根據Refinitiv數據，截至去年12月31日，Alecta是矽谷銀行第四大股東，持股4.45%。此外，Alecta亦投資紐約Signature Bank約30億瑞典克朗。

●亞太區

亞太區的曝險似乎相對輕微，且由澳洲企業占大宗。

澳洲生產力軟體公司Nitro Software、澳洲先買後付服務商Sezzle Inc、澳洲雲端運算會計系統Xero、定位服務公司Life360，以及科威特金融公司Kuwait Finance House披露對矽谷銀行的曝險部位，介於逾1000萬美元和數百萬美元之間。