是方電訊(6561)今天舉行新建LY2綠能智慧IDC機房上樑典禮，與會人員共同祝禱焚香祈福，並見證LY2綠能智慧機房興建工程達成階段性工程目標。是方表示，依照目前進程下個月可完成建物主結構工程，8月份完成外牆石材及室內裝修，年底正式取得使用執照，明年Q1加入商用營運行列。

是方董事長吳彥宏在上樑典禮致詞表示，全球雲端商務應用服務與時俱進，為順應高速聯網新世代不斷創新的技術以及數位經濟生態的轉變，是方電訊的IDC機房已經蓄勢待發，準備迎接數位匯流市場的各種挑戰。未來，在新機房投入營運的利多條件加持下，預期會吸引更多國際客戶進駐，滿足企業客戶數位轉型及高速聯網的需求，也會順勢推升是方新一波的營收成長力道與獲利的高峰。

是方LY2綠能智慧IDC機房係參照「Tier4」等級建置，樓層面積5000坪，為地上7層、地下2層建物，可支援HPC高用電機櫃需求；各樓層皆挑高6米，樓地板載重達到每平方公尺2000公斤嚴格標準，全棟大樓並且採用LRB （Lead Rubber Bearing）隔震設計，整棟建築防震係數高達0.41G，可預防7級強震，並以光纖系統與是方現有IDC相互連結備援。

未來LY2 智能IDC機房正式啟用後，可大幅提升是方TPIX（台北網際網路交換中心）排名搶進全球百大交換中心之列；同時，目前積極進行中的「東協大聯盟合作計劃」，將與東南亞各國共同努力建構東亞IDC策略聯盟，加速是方邁向東亞數位匯流及AI雲端商務應用中心的目標。