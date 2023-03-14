Big fly for @MikeTrout to cap off a nine-run first for Team USA! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/RjioUh8EnX — MLB (@MLB) March 14, 2023

Too many salutes to count tonight for Team USA. 🦅 pic.twitter.com/zj0wxollRT — Cut4 (@Cut4) March 14, 2023

C組美國隊前一場狼狽輸給墨西哥之後，14日提起精神暴打另一個鄰居加拿大，居然在首局就灌進9分，包含美國一哥「神鱒」卓奧特（Mike Trout）的3分彈。加拿大先發投手布瑞特（Mitch Bratt）0.1局失6分，自責分率被打到了162。前兩局結束就是12比1，最後7局提前結束也是12比1。

美國隊首局藉著安打和保送攻到滿壘之後，艾瑞納多（Nolan Arenado）二壘打清回兩分。接著塔克（Kyle Tucker）高飛犧牲打、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）安打再添兩分。後面還有穆林斯（Cedric Mullins）的三壘打，接著輪回到第一棒貝茲（Mookie Betts），他觸身球上壘，卓奧特拿著棒子過來，第一球偏低的四縫線就被他轟出左外野牆外，3分全壘打！

加拿大傑瑞德楊（Jared Young）2局上以陽春炮反擊，希望將落後分數控制在10分以內。然而加拿大士氣已經崩潰，2局上又遭到美國隊一輪猛攻，崔伊騰納（Trea Turner）以陽春全壘打收尾，比數爆到12比1。由於美國隊是後攻的球隊，比賽在第7局上半之後就提前結束。

美國隊球員和中華隊張育成一樣，以軍人敬禮的動作來慶祝，由於首局打個不停，敬禮的動作也不斷出現。同組英國爆冷贏了哥倫比亞，所以美國成為首支2勝的球隊，將於C組預賽最後一場對戰哥倫比亞。