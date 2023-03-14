新加西區的大士南（Tuas）工業區發生火災，大火狂燒2小時後受到控制。

據新加坡媒體報導，新加坡民防部隊在臉書貼文說，昨（13）日傍晚6點左右接到通報，指大士南8道第28號的工業區發生火災，涉及面積約為1.5個足球場大。大火吞噬了一座倉庫、生產工廠，以及一座6層樓高的生產單位。

著火的建築含有化學溶劑和易燃建築材料；新加坡民防部隊派出26輛消防車和大約80名消防員到場搶救，火勢在晚上8點左右受到控制。

目前，滅火行動仍在繼續，相關報導並沒有提及受災人數。