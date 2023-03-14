國軍近日爭議事件頻傳，其中金門二膽島陳姓上兵9日離營失聯，國民黨立委陳玉珍證實他游往大陸被對岸海警救起，引起各界高度關注。對此，前立委蔡正元認為，台灣方面得做出幾個動作，包括與大陸直接、間接表達，希望把人接回來，並承諾絕對不做任何處罰。

日前失聯的陸軍金門二膽防區26歲陳姓上兵已被證實人在大陸，蔡正元昨(13)日在政論節目《頭條開講》中指出，台灣方面要做幾個動作，首先是要跟大陸直接、間接表達，希望把人接回來，並承諾絕對不做任何處罰，若不做承諾，接下來很難繼續處理很多事情，且大陸部分也會很難堪。

此外，蔡正元認為，希望大陸方面能讓該上兵的爸爸或家人到大陸，直接跟上兵懇談，「大陸要答應這事不難」。蔡正元特別點名台灣官方人士，在此時不要在旁敲鑼打鼓，應主動跟大陸講，承諾不處罰上兵，並請他爸爸去確認該上兵要不要回來，這事情就能解決。