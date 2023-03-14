口腔健康保健應該從小做起，但因偏鄉的牙科醫療資源相對較稀缺，中央健康保險署、台南市政府攜手台南市牙醫師公會，共同推動「設置偏鄉小學牙齒保健設備計畫」，今年上半年獲扶輪社等民間團體捐助301萬元，已在全市8所偏鄉小學購置牙科診療設備，希望透過公私協力造福偏鄉學童的口腔健康。

市府教育局長鄭新輝表示，根據110學年度統計資料，台南市國中小學生齲齒率27.29％，低於全國平均值29.39％；複檢率93.46％，則高於全國平均值85.17％，不僅仰賴學校教育落實宣導日常潔牙習慣及加強健康知能，醫療資源的投入更是功不可沒。尤其，儘管偏鄉地區醫療資源不足，但透過熱心牙醫師的巡迴協助，讓偏鄉學童的口腔保健也能獲得完善照護。

市長黃偉哲也認為，口腔健康保健應該從小開始，但偏鄉牙科醫療資源往往較為稀缺，透過直接在學校設置牙醫檢查設備，除能讓小朋友定期接受牙齒檢查，也能讓巡迴駐診的牙醫師，提供更優質的診療服務。

黃偉哲還強調，透過巡迴健檢的方式，目前台南市已經累計50多萬筆市民健康資料，不僅對流行病學的研究十分重要，將來孩子們的口腔健檢資料在去識別化後，也可以做為學童健檢資料，充實市民健康狀況資料庫。

此次獲贈牙科診療設備的偏鄉小學，計有：鯤鯓、七股、關廟、龍山、楠西、二溪、聖賢及松林等8所。教育局指出，從2021年獲國際扶輪基金贊助5所偏鄉國小設置牙齒保健設備後，2022年玉皇宮接棒捐贈10校，2023年上半年再獲國際扶輪基金贊助8校，下半年將由第一銀行文教基金會接棒捐助3所偏鄉小學，後續台南幸福扶輪社也有意接，非常感謝各界善心人士的義舉，棒棒相傳、傳愛偏鄉，方便偏鄉學童就近接受牙醫師的健檢與矯治。