高雄黃姓女子與男友跑到旗津海岸公園喝啤酒、吹海風，騎車雙載離開時未戴安全帽遭警攔查。員警要黃女酒測，黃女心虛不敢大力吹，屢屢失敗。一名路人看不下去、提醒她「吹大力一點！」遭黃女怒嗆「我不知道嗎？」，講完轉頭一口氣吹完，酒測值高達1.07毫克，當場被依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

當時，攔查的員警發現，黃女和後座的男友身上都飄出濃濃酒氣，便依規定進行酒測。黃女卻怎麼測都失敗，還自稱肺部曾開刀，才會多次無法完成吹氣。

一名路過看好戲的路人看不下去，提醒她吹氣要「大力一點啦！」，黃女聽聞不爽、大聲回嗆「我會不知道嗎？」。

最後，黃女在員警引導下順利完成檢測，酒測值高達每公升1.07毫克，坦承自己稍早和男友在旗津海岸公園裡喝了3瓶啤酒，還苦苦哀求員警不要將她移送。

據了解，黃女擔任清潔工，當天放假一早就與男友到公園喝酒，男友才在兩周前因酒駕遭送辦，所有才由她騎車載男友，兩人正準備找地方吃午餐就被警方攔查，自己也因公共危險罪遭到送辦。

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