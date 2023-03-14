英國近年與台灣往來密切，英國國會下議院國防委員會擬組團來台訪問，英國首相蘇納克日前也裁定，派遣20名公務員來台學習華語。外交部今天表示，外交部對國際友人來台訪問誠摯歡迎。至於學習計畫的目的和宗旨，都能增進對我國的了解及促進雙邊合作。

英國國會下議院國防委員會主席埃爾伍德日前透露，委員會有組團訪問台灣的共識，希望不用太久就能成行。

外交部發言人劉永健今天在例行記者會上回應媒體詢問時表示，外交部對於國際友人來台訪問，增進對我國的瞭解，展現對我們的支持，外交部都是表示誠摯的歡迎。

英國外交部日前指出，首相蘇納克已裁定，在2024年至2025年投注公務人員中國事務能力培訓計畫的資金，提升為現行兩倍，英國政府去年也啟動小型旗艦計畫，有20名公務人員赴台灣學習華語。

媒體詢問該項計畫是否與美國提出的台灣學員計畫類似？劉永健回應，無論是英國的計畫還是美國的計畫，都是獨立的計畫，進行的方式跟內容都不會完全相同。

但是他強調，這些計畫的目的和宗旨都相同，就是能夠增進對我國的了解，以及促進我們雙邊的合作。