澎湖海軍測天島基地14日上午熱鬧非凡，受疫情影響睽違3年的海軍敦睦艦隊再度造訪澎湖離島，澎湖縣長陳光復、副縣長林皆興、馬公市長黃健忠等地方首長，也參加敦睦艦隊歡迎儀式，許多澎湖地區民眾、各幼兒園的小朋友則一睹大型軍艦的英姿，磐石艦內展示進步台灣的政經觀光亮點，期待未來出訪邦交國能展現軍容，並做好外交與國際宣傳事宜。

睽違3年的海軍敦睦艦隊再度造訪澎湖離島，澎湖縣長陳光復、副縣長林皆興、馬公市長黃健忠等地方首長，也參加敦睦艦隊歡迎儀式。（張茂雄攝）

海軍民國 112 年敦睦遠航訓練支隊來到馬公基地測天島，吸引許多澎湖民眾與幼童前來參觀，以熱情與具體行動支持海軍，馬公港開放參觀時間為14、15日09：00至15：00時，海軍安排海軍官校學生鼓號樂隊、陸戰儀隊及莒拳隊帶來精彩的演出。

艦隊也同時開放民眾登艦參觀現役武器裝備及磐石軍艦文宣館，讓澎湖鄉親瞭解國軍先進科技、國防自主及人文藝術發展成果；下一站臺中港17、18日，基隆港19、20日，蘇澳港24、25日，花蓮港26、27日，歡迎民眾前往參觀。

由於馬公測天島的海軍基地不對外開放，許多澎湖民眾特地利用海軍敦睦艦隊遠航訓練停泊的機會，到海軍基地參觀；海軍各單位精湛的演出及扎實訓練，為現場國軍人才招募加分不少。