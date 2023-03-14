中市寵物美容店陳姓男老闆去年3月底趁店內僅與女員工兩人，先說要幫女店員拉腰治療職業傷害遭拒，再要求「借我扛看看」又被拒，見她拿起包包要下班離開，突然偷襲將她抱起，手碰觸她的胸、臀部，還笑稱：「把妳從窗戶丟下去，也還好沒有很重」，女員工事後怒告。陳男坦承不諱，法官依性騷擾罪判拘役50日，得易科罰金，可上訴。

已婚育有1歲子女的陳男，在中市開寵物美容店，他在2022年3月31日晚間6時30分趁店內僅有他與準備下班的女員工兩人，先向她說，該行業普遍都有腰痛的職業傷害，可幫她拉腰治療，女員工直接拒絕，並拿起包包要離開。

陳男又對女員工說：「妳48公斤（指體重），借我扛看看」，又遭拒絕，沒想到，陳男竟趁女員工後退不及防備之際，一把抱起她，並以手觸碰到她的胸部及臀部，還笑稱：「把妳從窗戶丟下去，也還好沒有很重」。

經女員工要求停手，陳男才將她放下，女員工認為遭辱，報警處理。陳男坦承犯行，但女員工無調解意願。

一審法官認為，陳男乘人不備，突然將女員工抱起，並碰觸胸、臀，屬於偷襲式、短暫性的不當觸摸，依性騷擾防治法的性騷擾罪判拘役50日，得易科罰金。