內湖警欺負外籍女佔便宜摸胸 拍胸2分鐘逞獸慾

內湖警分局康寧派出所李柏賢，今年1月4日以查緝外籍女竊盜犯，趁著等候女警到場執行搜索前，將外籍女帶到廁所內，向上掀起外籍女內衣，以手拍打胸部，時間長達1到2分鐘，直到女警到場，外籍女立刻泣訴遭佔便宜，士林地檢署偵結，依利用權勢、機會為猥褻罪起訴，建請法院依瀆職罪加重其刑。

39歲李姓員警，擔任警察近16年，案發當天晚間8時許接獲超商報案，到場帶回一名竊盜女嫌犯，李明知要通知外事人員以及值班女警到場搜身，但他卻故意將外籍女帶往2樓，趁同事不注意，自己先一步進行搜身。

外籍女不了解法律流程，配合進入廁所內，李要求外籍女站在廁所隔間階梯上，雙手平舉，並以拍打方式，碰觸外籍女全身，假裝像是正常拍搜，接著就解開外籍女上衣釦子，將外籍女背心、內衣向上掀起，並以手拍打胸部，外籍女遂質疑是否為正常程序，李才因此收手。

外籍女返回辦公室，立即向在場其他警察反應，分局督察組介入調查，李男辯稱，懷疑外籍女隱瞞身分，藏有其他物品，先對外籍女進行簡易搜身，但分局認為已有相關規定，女姓嫌犯要由女警搜身，而且各所都排有女警，可以立即協助，這是基本常識。

檢察官認為，外籍女穿著薄外套、針織衫、背心以及內衣，均屬輕薄衣物，只要外觀拍搜就可以確認外籍女身上是否有藏匿物品，無須以手伸入衣物內側的必要，而且李搜身時間並非短暫，足以引起一般人性慾，外籍女涉犯竊盜案，與李男優勢弱勢之關係，依乘機猥褻罪起訴。

內湖警分局表示，經會同婦幼警察隊立即主動深入查處偵辦，1月7日將李員依涉嫌利用權勢猥褻罪送辦，士檢2月起訴後，立即將他記一大過處分並調整職務。強調針對員警風紀及不法情事，將秉持勇於面對問題、不庇縱、不掩飾態度主動深入查處相關。