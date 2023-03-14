侯友宜今至市警局主持警政工作會報。（王揚傑攝）

侯友宜今至市警局主持警政工作會報。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今（14）日至市警局主持3月警政工作會報，對於黑幫在台北市大張旗鼓辦春酒，對社會造成不良影響一事強調，新北市打擊幫派不是從今天開始，而是一直都在做，同時市府也會透過第三方警政的力量，一起消滅非法，新北市不允許非法行業存在，更不會讓環境去影響治安。

侯友宜說，新北市從去年到今年掃蕩81個幫派，逮捕472人，新北市不但強力壓制幫派的活動，更重要結合市政府的第三方警政，把幫派的源頭、首腦及所有分子，所有的活動及經營的不法行業一一揪出來，從源頭管理把幫派肅清，這才是根本解決的方式。這段時間剛好碰上春酒頻繁的時候，我們警方、市府所有同仁全部對幫派易聚集活動的場所用警職法強烈的約束，絕對不允許猖狂的幫派在新北市為非作歹。

會議前侯友宜先頒發民防、義警、義交大隊長及山地義勇警察隊隊長派令，他說，警力有限、民力無窮，新北市能維持治安平穩、交通順暢，仰賴的不只是編制內的8000警察大軍，更是民間各單位的力量，期盼新任的民防、義警、義交大隊長及山地義勇警察隊隊長延續無私奉獻、通力合作的精神，共同為新北市市民福址來打拚。

侯友宜致詞時指示市警局各單位主管，這段時間看到市警局打擊幫派，壓制他們的氣焰，有相當多臨檢勤務，打擊犯罪是首重，掃蕩幫派更是刻不容緩，從源頭打擊幫派，了解他們不法來源並斷根，還是要仰賴第三方警政，非法營業場所，該消滅就消滅，更嚴密的把他們的金流釐清，讓他們通通都可以繩之以法，新北市的打擊力道可以更強大。