「暖揆」罕見動怒！陳建仁頻插嘴嗆「不要講疑美論」 高金素梅大吼一句反擊 @ChinaTimes ​

美國總統拜登在去年底簽署2023財政年度《國防授權法案》，除了對台灣的軍事援助和貸款外，一項提供美國官員到台灣學習、工作的「台灣學人計畫」，不過，無黨籍立委高金素梅今質詢提到，美國把台灣老百姓整得雞犬不寧，難道大家心裡沒有數嗎？高金素梅痛批，美國給民進黨政府安排，你們照單全收，買地雷、添武器，還規畫動員16 歲以上在學學生上戰場，連美國彈藥庫要放在台灣，中華民國的主權和尊嚴到哪裡去了？

高金素梅今質詢時詢問，「美國派聯邦官員到中華民國立法和行政部門工作，這可以嗎？當時外交部長還說，熱烈歡迎，感到非常不解。」對此，行政院長陳建仁回應，這是台灣獎學金的計畫。

高金素梅表示，計畫講得很清楚是工作（work），第一年學習語言，第二年在台灣治理當局的國會辦公室等機構工作（work），這個條文可以看到就是要派美國聯邦官員到中華民國行政院部會或國會辦公室工作，外交部怎麼還可以熱烈歡迎美國霸凌台灣的主權？

高金素梅表示，美國1995年對日本推行的《曼斯菲爾德學人計畫》，當時美國駐日代表就叫做曼斯菲爾德，美國當局根據國家利益打壓日本，讓日本經濟連續低迷30年，2013年出版一本紀念手冊，總共收入28名美國聯邦官員的工作文章，這些官員工作穿透到日本中央政府政治、國安、防衛、財政、發展、運輸、通訊、科技等全方面的層面。

高金素梅分析，除了日本外，接受美國學人計畫多年的烏克蘭，2014年美國為對付俄羅斯，開始啟動學人計畫，派人到烏克蘭，8年之後俄烏戰爭爆發，烏克蘭變成戰場，3分之1的領土全部布滿地雷，陷入戰爭泥潦，這些手段正在台灣上演，這就是學人計畫帶來的惡果。

高金素梅指出，台灣人民這一路走來，眼睜睜看著美國對著自己的國家利益，把台灣老百姓整得雞犬不寧，難道大家心裡沒有數嗎？之前如何掌控民進黨政府，做了很多令人生氣的事情，還要加上台灣學人計畫法案，派聯邦官員來監督，中華民國政府可以接受這樣的外國法案嗎？

高金素梅痛批，美國的計畫，民進黨政府照單全收，買地雷、添武器，還規劃動員16 歲以上在學學生，連美國彈藥庫要放在台灣，中華民國的主權和尊嚴到哪裡去了？被埋掉了嗎？

她表示，中華民國政府難道沒想過要推和平方案，只會按照美國人意思備戰嗎？言聽計從外沒有自主的智慧和骨氣嗎？陸委會釋出直航點是善意，但不能只有一次，要不間斷釋出善意。話說到一半，陳建仁插嘴說，你講的是錯的；高金素梅追問，台灣學人計畫將在今年秋天啟動，現在正等待台灣當局同意，你同意了嗎？中華民國同意了嗎？

陳建仁說，台灣現在最大威脅是來自對岸的中國大陸，文攻武赫永遠沒有停止，中國多次來進犯台灣，對台灣發動戰爭，難道要當投降者嗎？曼斯威爾德計畫是在日本發生的情形，現在全世界所有國家，只要有人權保障國家，都是有互相交流的計畫，就是要對抗獨裁的國家。

陳建仁怒嗆，我的腰桿是挺直的，不要講疑美論大家不會相信。（行政院提供／游念育台北傳真）

陳建仁表示，台灣今天為了要維持自由民主法治的生活，把這樣的理想擴大到整個亞洲地區，要有自我防衛的力量，要跟自由民主理念的國家合作，來維持印太地區的自由開放，誰把飛彈對向台灣，威脅台灣自由？今天一定要讓中華民國人民意識到，最大威脅來自大陸。

陳建仁強調，當然希望和平，但需要大陸的努力，健康永續的交流，和平是要雙方一起努力，而不是一方懦弱的躲在角落，讓對方拿著武器對著你打，台灣人民有骨氣，願意捍衛自己的國家，願意在自由民主法治的方式下生存，你剛剛講了半天就是「疑美論」的講法。

高金素梅接著說，學人計畫讓烏克蘭變成這樣，斑斑歷史都在那裡；陳建仁問，「烏克蘭要投降嗎？」高金素梅反問，「誰在毀壞世界的和平？」陳建仁回應「俄羅斯」。

高金素梅接著說，全世界都看得很清楚，只要是美國介入地方就是假借西方民主，去殘害別人的國家；陳建仁痛斥，「你希望烏克蘭投降嗎？」高金素梅批評，台灣沒有自己的主權嗎？

高金素梅接著批評，交流什麼東西？到國防部交流嗎？到外交部交流嗎？那麼多國家機密都在那裡，他們不是來監督是什麼？不要再幫美國擦脂抹粉，縱使他有雙重國籍，也必須是中華民國的公民，也不能到國家機密和安全的地方。

高金素梅表示，人民要和平不要戰爭，是誰挑釁？人民要的不是美國來指指點點我們要幹什麼，院長你領的是人民納稅錢，外交是要和平互惠，如果立法院也通過美國學人法案，是不是中華民國政府也能派官員到美國聯邦政府工作？把滯銷的農產品出口到美國去？

高金素梅批評，為什麼我們要一直聽美國的話，萊豬也進口了，他們不要的彈藥也塞給我們？國防部又要按照美國的案子，把台灣變成彈藥庫？都是美國國會通過的法案，你們是美國的官員嗎？陳建仁回應，「這都是我們需要」，我們不希望中國大陸用飛彈對準台灣。

高金素梅說，所以我們需要和平，更不需要敗戰，要釋出善意，如同上次通過10個直航點，這是好的開始；陳建仁表示，好的開始要有好的回應，中國大陸還繼續對台灣文攻武赫，這是好的交流嗎？

高金素梅表示，應該挺起你的腰桿，我們更需要和平不要備戰要避戰；陳建仁怒嗆，我的腰桿是挺直的，不要講疑美論大家不會相信，最後，高金素梅高喊，台灣人民需要的是和平。