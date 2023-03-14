拜登政府出手止血矽谷銀行倒閉風暴，但中等銀行體質的疑慮暫未平息，投資者論辯聯準會（Fed）是否被迫改變升息抗通膨政策，也憂心在抗通膨與穩定金融間進退維谷。

矽谷銀行（SVB）揭露鉅額虧損，被聯邦監管機構10日宣告關閉，引爆2008年金融海嘯後最大銀行業危機。紐約監管機構12日關閉商業銀行Signature Bank，設於加州的商業銀行Silvergate則最先於8日終止運營並清算資產，美國一週內3家銀行關門。

「華盛頓郵報」報導，美國總統拜登今天離開華府趕赴加州跑行程前喊話安撫民眾對銀行系統安全要有信心，「想用錢時，你們的存款絕對不會跑掉」。

在矽谷，稍感安心的客戶於矽谷銀行的分行外排隊等著把錢領走，存戶們表示他們甚至要等2小時才能拿到錢；在華爾街，銀行股則血流成河，尤以地區型機構受創最重。中型的「第一共和銀行」（First Republic Bank）股價一度暴跌近80%，儘管有消息稱摩根大通（JPMorgan Chase）會挹資支撐，收盤仍跌62%。

連一些規模較大、較有保障的銀行也無法倖免。花旗集團（Citigroup）損失超過7%，富國銀行（Wells Fargo）跌6%，美股一片綠。

目前，美國監管當局祭出3項穩定金融措施。一是財政部、聯準會和聯邦存款保險公司（FDIC）的聯合聲明，保證矽谷銀行與Signature Bank的存戶一定能拿回所有的錢，強調任何相關損失不會由納稅人承擔。

二是聯準會宣布新的「銀行定期融資方案」，提供條件更優惠的一年期貸款給銀行，將從交易穩定基金中提供最多250億美元供銀行定期融資方案的後盾，讓銀行可以比往常取得更多貸款。三是聯準會放寬貼現窗口此一主要直接融通機制的貸款條件。

前財長薩默斯（Lawrence Summers）說：「目前在矽谷，薪資發放不成問題，也沒看到資金大舉外流，所以我覺得（聯邦應對）算相當成功。但現如今是金融系統受到震撼，目前等同急診醫師成功止血，病人可還沒全然恢復健康。」

然而美國的地區性銀行出問題已導致金融狀況產生異常轉變，連帶讓投資者對聯準會利率動作的預測也快速發生變化。

不到1週前，聯準會主席鮑爾（Jerome H. Powell）告訴國會，為讓通膨降至受控，升息幅度應會比預期更高，當時華爾街分析師預期聯準會將於3月22日的會議升息2碼，基準利率恐從目前區間的4.5%到4.75%拉升至6%。

但據芝加哥商品交易所預測升降息的FedWatch顯示，如今40%的投資人覺得聯準會可能不升息，且秋天前開始降息。

聯邦政府將於14日公布最新的消費物價指數（CPI），若通膨仍維持在高檔，聯準會恐在抗通膨與維持金融穩定兩大本務裡陷入兩難。

矽谷銀行等機構爆雷一個重要原因是從初創企業存戶獲得大量現金後，大部分用於購買美國國債等長期債券，只保留一小部分存款。利率低時，銀行的投資可獲穩定且適宜的報酬，但升息時卻因債券貶值而虧損，意味進入升息週期打通膨時，這些銀行將出問題。

高盛集團（Goldman Sachs）昨晚表示，他們預估聯準會將暫停長達一年的升息。高盛的經濟學家們在一份研究裡說：「聯準會官員目前可能會優先考慮金融穩定，視之為迫在眉睫問題，高通膨則算中期問題。」