迎戰2024，國民黨主席朱立倫多次強調要籌組「非綠大聯盟」，爭取國民黨提名參選總統的孫文學校總校長張亞中，今召開記者會直言，非綠聯盟或藍白合不應只是「誰配誰」，而應是理念政策的合作，目標應該不只是為下架民進黨，而是要為國家能更好，否則建立在「下架民進黨」的認知上，不僅無法感動人，也難以贏得大選。

張亞中表示，藍營目前最大的訴求就是「下架民進黨」，但是賴清德已開始與蔡英文做適度區隔，在學術論理、台南黑金等問題上做出讓綠營選民有感的作法。南投立委補選的勝利，使得民進黨已開始止跌。民進黨也在兩岸論述上做出調整，反觀國民黨卻仍無前瞻性的兩岸論述與政策。

張亞中認為，非綠聯盟或藍白合不應只是「誰配誰」，而應是理念政策的合作，目標應該不只是為下架民進黨，而是要為國家能更好。如果「非綠聯盟」或「藍白合」所提出的主張能夠感動人、為國家好，人民自然就會支持，反之如果只是滿足參選人或黨的當選，效果就有限了。

張亞中表示，非綠聯盟或藍白合應推動以下四大任務，第一，即刻修憲，廢民選獨裁，非綠力量應儘速推動「總統對行政院長之任命應經過立法院同意」之修憲案；第二，重大政策、議共同立場，國民黨為最大在野黨，應主動邀請在野力量共商國是，在重大政策上，形成共識。

第三，兩岸溝通、尋和平之路，國民黨應與非綠力量協商討論，形成共識論述，使2024年的大選成為一場如何才能確保國家安全與促使兩岸和平的選擇；第四，政治清明、掃老鼠蟑螂，非綠力量可以共同聯手突顯民進黨的執政惡行。

張亞中強調，要能夠感動人，而不只是打倒誰；要為國家更好，增加選民對換黨執政的期待，而不只是為了讓誰當總統，才應是「非綠聯盟」或「藍白合」存在的意義與價值所在。