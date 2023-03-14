羅智強接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪。（翻攝自千秋萬事）

民進黨總統初選起跑，13至17日領表登記，副總統賴清德預計15日登記。據媒體報導，國民黨主席朱立倫將循「伯公模式」，力推新北市長侯友宜。前台北市議員羅智強表示，朱立倫願意使用伯公模式成全別人是好事。

羅智強今接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，他說明，他也是伯公模式的見證者，2008年總統大選，前總統馬英九因特別費被起訴，當時黨內有派人士欲用規則擋馬，憂馬若被定罪就沒有總統參選人。時任黨主席吳伯雄則在規則上為馬英九開路、做球，成為選舉大功臣。

羅智強指出，侯友宜面臨的規則障礙只有身為現任新北市長，何時起跑變成選戰交鋒的問題，沒有因為面對司法問題，而構成阻擋規則較強的理由。但馬身為「共主」，有利於吳伯雄替馬開路，侯友宜則有幾個競爭者，在民調和基層走訪上，仍是侯友宜在態勢上較為領先。

羅智強大讚，朱立倫將自己定位為伯公是好事，因為伯公模式並不是方法，而是成全別人的態度，且朱立倫也的確有在做這件事。