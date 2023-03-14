戴晨志(左七)邀請十二位聽眾發表最具啟發的金句感想，並致贈每人一本暢銷書留念。(圖／金門縣文化局提供)

演講後的簽書會，有近百位粉絲大排長龍，爭著向戴晨志索要簽書及合影留念。(圖／金門縣文化局提供)

由金門縣文化局、金門縣公共圖書館與金門大學共同辦理的「打開名人書坊」講座，繼去(2022)年邀請張曼娟、李偉文、黑幼龍蒞金精彩演說後，今年首場便邀來名作家戴晨志主講「受用一生的陽光態度」，吸引二、三百位粉絲湧入金大楊肅斌演講廳參加，演講後的簽書活動更是大排長龍等簽名，人氣超旺。

戴晨志以「受用一生的陽光態度」為演講題目，引用不少「金句」及影片來吸引大家，「金句」並要求在場讀者要複誦出來，他的「金句」諸如：「肯吃苦，苦半輩子，不吃苦，苦一輩子」、「做別人的工作，學自己的功夫」，「對人微笑，是最便宜的投資」、「記憶是短暫的，記錄才是長遠」、「好記憶，不如短短的筆」、「做了不一定成功，但不做絕對不會成功、「樹的方向由風決定，人的方向由自己決定」、「成功不是靠奇蹟，而是靠累積」等等，都十分富有哲理，發人深省。戴晨志最後還邀請十二位聽眾站出來發表對自己最具啟發的金句感想，並致贈每人一本自己的暢銷書留念。

文化局長呂坤和指出，戴晨志老師曾二次大學聯考都失利，托福考了八次才過關，但他絕不氣餒，不放棄自己，所以不但當上華視記者，更成為世新口語傳播系的創系系主任，後來成為知名作家，出了近百本暢銷書，曾到世界各處演講三千場，他的成功靠的就是不放棄，精神值得大家效法。

演講後的簽書會，有近百位粉絲大排長龍，爭著向戴晨志索要簽書及合影留念，文化局在現場也準了戴老師的圖書，也被借出五十幾本，而戴晨志自己帶來的圖書也有不少讀者當場購買，目前還剩下少許，有興趣的讀者可以到縣圖購買，數量有限請粉絲儘早，以免向隅。