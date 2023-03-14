馬來西亞首相署澄清，大馬周三放假是假消息。（翻攝自馬來西亞首相署臉書）

楊紫瓊昨（13日）憑《媽的多重宇宙》獲得第95屆奧斯卡金像獎最佳女主角獎，馬來西亞社交平台瘋傳政府為慶祝楊紫瓊獲獎，周三將設為公共假期。對此，馬來西亞首相署澄清，周三放假是假消息。

60歲的楊紫瓊是馬來西亞怡保人，大馬民眾都為其在奧斯卡封后倍感榮譽，網上開始瘋傳該國周三將放假慶祝。

大馬首相署在臉書發布貼文表示，一個標題為「首相安華宣布周三公共假期：這是一個國家的驕傲！」的截圖，內容是錯誤的；並否認周三將放假。

同時，該貼文中也促請公眾不要傳播或分享未經證實的虛假新聞。