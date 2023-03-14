恆生科技股指數跌2.11%，眾安在線跌逾7%，跌幅最大。平安好醫生漲4.5%，表現最佳。
金融股表現疲弱，匯控宣布收購矽谷銀行英國分行為其注資20億英鎊，目前股價下跌逾5%。
中芯國際漲4.0%，在藍籌股中表現最佳。
具防禦概念的公用事業股亦受到青睞，香港中華煤氣和中電控股暫漲1.8%、電能實業漲2.5%、長江基建漲1.6%。
比亞迪跌3.8%，儘管出面澄清特斯拉將停用部分比亞迪電池的報導不實。
投資人對美國金融危機的擔憂餘悸猶存，以及投資人在美國即將發布2月CPI數據前更趨謹慎，周二香港恆生指數盤中跌1.8%，報19335.66點。國企股(H股)跌1.8%，為6470.16點。
恆生科技股指數跌2.11%，眾安在線跌逾7%，跌幅最大。平安好醫生漲4.5%，表現最佳。
金融股表現疲弱，匯控宣布收購矽谷銀行英國分行為其注資20億英鎊，目前股價下跌逾5%。
中芯國際漲4.0%，在藍籌股中表現最佳。
具防禦概念的公用事業股亦受到青睞，香港中華煤氣和中電控股暫漲1.8%、電能實業漲2.5%、長江基建漲1.6%。
比亞迪跌3.8%，儘管出面澄清特斯拉將停用部分比亞迪電池的報導不實。
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