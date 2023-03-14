日前台南70歲老翁OHCA無呼吸無意識，經緊急以AED（自動體外心臟去顫器）並插上進階呼吸道進行人工呼吸及後續給藥緊急送醫，奇蹟恢復呼吸心跳。為了在黃金時間協助搶救生命，新竹東寧宮主動捐贈新型AED5台，分別放置在5個派出所，以備緊急救護之用。

新竹東寧宮長期支持警察消防人員救災救難，曾捐贈巡邏車、救護車與消防車之外，主委吳榮聲得知新竹市警局第二分局原有舊型AED自動體外心臟電擊去顫器都已超過使用年限，決定主動捐贈新型去顫器5台，分別放置在5個派出所，以備緊急救護之用。

警二分局分局長林昆達表示，警察經常第一線接觸民眾，若發生緊急救護情況，同仁就可以在黃金時間協助搶救生命，減少傷害，未來也會持續安排訓練課程，讓所有同仁都熟悉AED的使用操作，同時，再次感謝東寧宮主委及委員們的支持。

根據衛生福利部近年國人十大死因統計，心臟疾病高居十大死因的前三名。心臟疾病所造成的死亡，許多是以突發性心跳停止的形式發生，心臟驟停並不會挑場所，當人突然倒下時，身旁有沒有救命的人和機器，成保命的黃金關鍵，而除了人工CPR，電擊也是可以使心臟恢復正常心跳的方式。

根據文獻指出，因突發性心律不整而導致心跳停止的個案，如能在一分鐘內給予電擊，急救成功率可高達90％，每延遲一分鐘，成功率將遞減7-10％。因此，傷病患的存活是和時間和死神的賽跑，如果將AED設置於人潮眾多的公共場所，供民眾搶救時使用，可降低該類傷病患到院前死亡率。