法新社報導，總部設於倫敦的國際特赦組織根據過去5年對30多個國家進行的研究，呼籲全球更完善地監管這類警用裝備的交易與使用。這類警用裝備也稱為「低致命性武器」。

國際特赦組織在一份標題為「我的眼睛爆炸了」（My Eye Exploded）的新報告中說：「警方經常不顧後果且不成比例地使用低致命性執法武器，導致數以千計的抗議群眾和旁觀者受到重傷、數十人喪命。」

這些事件包括在中南美洲、歐洲、中東、非洲與美國，警方朝示威群眾直接發射橡膠子彈、橡膠鉛彈與催淚手榴彈。

國際特赦組織說：「眼部受傷的案件急劇增加，包括眼球破裂、視網膜剝離與完全失明。」

根據智利國家人權研究所（National Institute for Human Rights），光是在智利，警方自2019年10月起因應抗議活動的行動就造成30多人失明。

在國際特赦組織調查的國家中，也有其他示威群眾出現骨折、顱骨骨折、腦部受傷、臟器破裂，或肋骨斷裂刺傷心臟與肺臟的案例。

國際特赦組織與英國歐米茄研究基金會（Omega Research Foundation）共同撰寫的這份報告發現，也有示威群眾喪命。

國際特赦組織表示，在伊拉克，安全部隊2019年刻意朝抗議群眾發射軍用級手榴彈，這種手榴彈重量是一般催淚彈的10倍，導致至少20多人死亡。

西班牙倡議團體「停用橡皮子彈」（Stop Balas de Goma）表示，使用如網球般大小的橡膠拋射物，已造成至少一人死於頭部創傷。

國際特赦組織的威爾肯（Patrick Wilcken）說：「為了打擊不斷升高的濫用循環，現在急需對低致命性武器的製造與交易實施具有法律約束力的全球控管，並制定關於使用武力的有效指導方針。」（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1120314