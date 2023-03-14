台北市第六選區立委席次，隨著國民黨籍林奕華改任台北市副市長而空出來。台北市議員鍾沛君、前北市議員羅智強紛紛宣布參選，另前國安會副秘書長楊永明日前也表態想要參戰；且該地儘管是藍營的傳統優勢選區，但民進黨北市議員簡舒培也有心角逐。有媒體近日針對該區2024立委選舉展開民調，結果相當讓人意外。

《匯流新聞網》對大安區的民調，藍營列入羅智強、鍾沛君；綠營則有簡舒培、民進黨國際部主任謝佩芬、立委范雲等，其中針對目前在國民黨內，打算要參選立委的有羅智強、鍾沛君。在這2個人當中，請問您會支持哪一位來做我們的立委呢」題目中，羅智強獲得38.0%大安區民眾的支持，鍾沛君僅僅只有他的一半19%，而剩下還有43.0%的受訪者未表態。

另在同樣的問題，該區民眾在針對綠營人選時，可以清楚看到，在地議員簡舒培支持度最高，有25.1%，另謝佩芬得到13.6%支持、范雲只有8.9%，剩下52.4%則是未表態。

該民調也進一步做了藍綠兩黨之間的對比，但因簡舒培在綠營有明顯的領先，因此只分別以藍營的羅智強與鍾沛君，對決綠營簡舒培。結果顯示，羅智強一對一跟簡舒培競爭大安區立委的情況下，可以拿到驚人的45.4%支持度，而簡舒培只有30.5%的民眾支持，剩下24.1%則是未表態。

若國民黨改由鍾沛君披戰袍，依然可以拿到40.5%的支持度，簡舒培同樣在三成上下，剩下29.1%的受訪民眾是未表態。該民調也顯示，「非綠陣營」在該區占盡優勢，國民黨支持度有二成六、民眾黨、民進黨支持度各為二成一、剩下一成九為不偏向任何政黨。由此可得，「非綠政黨」在本區支持度高達四成七。

此大安區立委民調是由CNEWS匯流新聞網民調中心委託精確市場研究公司進行，調查時間為2023年3月7日至3月9日，調查方法為隨機抽樣電話調查，對象則是年滿20歲，戶籍在台北市大安區的民眾，有效樣本共1,073份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。另調查結果有依據內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡與教育程度進行加權。