3月21日是24節氣中的「春分」，也是傳統習俗上認為的「天赦日」，命理專家柯柏成在臉書發文提醒，這天除了不能殺生之外，更是難能可貴的求財日，可準備168枚硬幣煮錢水，有助於添財運。

柯柏成指出，今年的春分在3月21日上午5時24分14秒交節氣，春分的到來表示太陽在這一天直射赤道，此後天氣會漸漸變熱。而春分當天也是今年的第一次天赦日，更是兔年難得的「歲德日」，歲德在曆法上是癸年逢戊日，萬福所集之意，如果有要搬新家、辦婚禮等都是首選。

柯柏成表示，天赦日是上天大赦天下之日，所以很適合前往寺廟祈願祭拜，即便是基督教、天主教徒，也可前往教堂禱告。另外，如果過去有犯什麼錯誤，或是官司纏身、債台高築的人，也不妨在這個不分宗教的大吉之日，向上天祈求赦免。不過柯柏成提醒，天赦日不宜殺生，如果婚宴選這一天，盡量選用素宴；最好整天素食，以此功德迴向，可以求得身體健康。

至於天赦日該如何改運、補財庫？柯柏成過去曾分享「煮錢水法」，首先將168枚各國錢幣放入鍋內，接著加水淹過錢幣高度，水煮沸後多滾3～5分鐘，關火後端著鍋子繞屋裡走，讓家中都瀰漫財氣。

待水冷卻後再將錢幣擦乾放置財位上的聚寶盆，或是取一枚硬幣當作錢母，放在錢包內不要花掉。針對上一次天赦日留下來的硬幣，可以在這天布施出去，為自己的財源先種下福田。