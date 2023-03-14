台灣詐騙案層出不窮，就連形象清新、被認為「精光」代表的國民黨智庫執行長柯志恩也差點被詐騙！她今（14）日在臉書自爆，曾接獲自稱警方的電話聲稱她信用卡被盜，若非她警覺打電話給分局確認，恐怕早已上了社會新聞說「大學教授被騙還幫人數錢！」

柯志恩今有感而發表示，90年代最常聽到金光黨、老鼠會詐騙，隨著電信通訊快速發展，開始出現跨境電話詐騙，透過各種話術迷惑人心。而電話詐騙已難分辨，何況因網路及金融科技發達後，詐騙手法更是推陳出新，受騙金額也持續創新高。

她自爆，過去她曾接過自稱中正一分局警方電話，說她信用卡被盜，已抓到嫌犯，需協助後續操作以釐清案情，若非警覺致電分局確認，恐怕早已登上社會新聞，說大學教授被騙還幫人數錢。

柯志恩直說，難以想像，高雄從今年1月到現在，受騙破百萬元的案件已超過200件，其中三民二、左營、鳳山、湖內分局甚至都有受騙金額超過3000萬元的案例。

她指出，為防止詐騙，警政署長還特地錄製防詐宣導影片，要各分局配合播放，近日更傳出高雄某分局長要求，若轄區內1個月發生2件百萬元的詐欺，所長要被記申誡1支，引發基層員警不滿。

柯志恩痛批，近年罪犯的詐騙手法皆已與時俱進，但警政高層不但沒有提供相應的犯罪偵防工具，卻還要求基層必須減少詐騙案件，難怪有基層員警在臉書社團反映，當詐騙集團已使用數位金融手段在移轉犯罪所得、享受科技紅利時，警政署卻沒提供承辦員警金流整合平台，還要基層以有限的人力到金融機構調閱金流資料。

柯志恩疾呼，政府應多花點心思，提供基層因應數位金融犯罪的有效對策、並減少人力負擔，否則一昧的「宣導」或「懲戒」恐怕只是治標不治本，不僅無法減少詐騙案件，也傷及基層員警的士氣。