謝承均、曾智希到泰國「培養感情」。（三立提供）

謝承均主演《天道》。（三立提供）

台灣電視史經典復仇劇《台灣霹靂火》、《台灣龍捲風》，所創話題與收視紀錄至今20多年仍未被打破，該系列編劇也是前三立創作中心總監鄭文華去年12月因為咽喉癌離世，長眠於慈恩園。由於鄭文華在三立製作不少經典好戲，三立電視因此特別籌備製作最新8點檔復仇劇《天道》，向他致敬。

今年是三立電視30周年慶，正積極籌備推出最新8點檔《天道》，集結苗可麗、謝承均、曾智希、GINO、王振復、陳珮騏、星卉、江國賓、岳虹、陳謙文、黃瑄、林萱瑜、張銘杰、王耿豪、況明潔、林秀玲、陳霆、林健寰、華千涵、黃玉榮、林昀希、李睿紳、盧彥澤、賴郁庭、張琴等超強陣容，就是為了要再創一波復仇經典。

本月10日是鄭文華百日，遺孀媛媛表示，「華哥（鄭文華）即使在與病魔對抗期間仍不忘創作，甚至持續構思故事，展現強大生命力」，她也謝謝觀眾至今還記得鄭文華。《台灣霹靂火》長達285集，創下13％超高收視紀錄，該時段廣告更吸引廣告主爭相採購，觀眾入戲程度極深，甚至曾打爆三立電話，也創造了苗可麗、陳昭榮、葉全真、江國賓等人在台語8點檔的地位；而《台灣龍捲風》更創造了許多經典角色與片段，而劇中的台詞更是朗朗上口，更被評為最經典的必看台劇，像是劉文聰「送你一罐汽油和一支番仔火」「我不喜歡輸的感覺」、公車萍「哇回哩企系」，至今網路引用度依舊極高，今年全集放在YouTube上，即使過了20年，依舊創下980萬次總觀看量、1.3億次曝光的輝煌紀錄。

近年亞洲戲劇市場掀起一陣復仇暗黑劇，盤點目前正當紅的戲劇都是復仇題材，《天道》也緊扣復仇題材除了有謝承均跟首次到三立拍攝的王振復之間的復仇角力之外，更有女力復仇與婆媳大戰等讓觀眾爽看的劇情。

而謝承均擔任男一，除了刻意瘦身讓體態回到最佳狀態外，為了接新戲，謝承均從去年底就開始狂旅遊，除了帶媽媽旅遊外，又去日本賞雪，緊接著和陳志強、曾智希等好友赴東南亞旅遊，展開報復性旅遊，就因為接下《天道》男一角色，要全心投入拍攝，以一個身心健全的樣貌和觀眾見面。