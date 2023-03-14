7旬徐姓婦人罹患末期肺癌合併惡性肋膜積水，經採第一代標靶藥物治療後，穩定病情長達3年。不久後再度呼吸困難及咳嗽加重，檢查發現嚴重肋膜積水及肺癌復發，基因檢測出T790M突變，使用第3代TKI標靶藥物後，狀況已明顯改善。

豐原醫院胸腔內科醫師陳君禮表示，肺癌死亡率高居所有癌症第一位，又以肺腺癌為大宗，被診斷出時約一半病人已是末期，不抽菸女性比例高，且有年輕化現象，肺腺癌已成為台灣女性最常見的肺癌種類，約5成肺腺癌患者屬於EGFR突變，適用EGFR-TKI標靶藥物治療。

75歲徐姓婦人2019年6月因呼吸困難及咳嗽至豐原醫院求診住院，經胸部電腦斷層檢查，發現婦人為末期肺癌合併惡性肋膜積水，所幸基因檢測結果有適合的標靶口服藥；經採第一代標靶藥物治療後，婦人肋膜積水及呼吸困難現象大幅改善，恢復日常生活能力，經過3年仍病情穩定。

去年7月，徐婦再度呼吸困難及咳嗽加重，檢查發現是再度右側嚴重肋膜積水及肺癌復發，經抽取肋膜積水，再次基因檢測出T790M突變，適合使用第3代TKI標靶藥物。治療1個月後症狀改善，胸部X光發現腫瘤縮小，肋膜積水也逐漸減少，症狀已經改善很多。

陳君禮說，第一、二代EGFR標靶藥物治療成效良好，但大約1年多後，部分患者可能出現抗藥性，原標靶藥物失效，腫瘤出現新突變。如果能再做一次切片或肋膜積液檢查，有機會發現新的突變基因，其中最常見的突變是T790M，適用第三代EGFR-TKI標靶藥物。

第三代標靶藥物對於T790M基因突變治療效果顯著，約60％以上反應率，平均能再延長9~10個月以上無疾病惡化時間，而且第三代標靶藥物副作用較少，是肺腺癌治療的新突破。

但是相對於早期肺癌較高的治療存活率，陳君禮建議，對於有肺癌家族史或長期抽菸的高危險群，宜定期接受低劑量胸部電腦斷層檢查，以利發現早期肺癌。