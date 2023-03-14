知名衛星通信服務提供商如SpaceX、OneWeb、Intelsat、Eutelsat、NASA，知名小型衛星發射服務提供商Virgin Orbit、Rocket Lab等企業，今年都將出席「Satellite 2023」，台灣衛星產業鏈當然也不會錯過這場全球太空盛事，指標性廠商如昇達科、鐿鈦(4163)、鐳洋、芳興科技等都將參展，隨著參展家數增加，台灣在太空產業供應鏈的地位也愈來越重要，趨勢相當明顯。

根據市調機構TrendForce預估，低軌衛星商機成長力道強勁，帶動2023年全球衛星產業產值高達3,083億美元；摩根士丹利則是預估，全球太空經濟市場規模在2040年將超過1兆美元。面對龐大的太空產業商機，台廠在PCB、衛星天線、航太零組件上都極佔優勢，各家廠商摩拳擦掌，迎接國際訂單。

今年展場預計最受矚目的莫過於小型衛星及立方衛星，根據市場調查機構IMARC報告指出，2022年全球立方衛星市場規模達到2.97 億美元，預計到2028年將達到8.61億美元，近5年年均複合成長率(CAGR)高達18.3%，成長力道優於全球平均值，是以國內外廠商加重投資立方衛星設計研發、組裝及發射服務之原因。

鐳洋本次將在展覽期間，展示主動式電子掃描陣列雷達(AESA)及射頻測試解決方案，包括地面接收站、通訊酬載系統及頻率轉換器等，展現最新的研發成果。鐳洋指出，今年安裝於飛機、船舶、汽車等移動運具的陣列天線地面接收站，有突破性的增長，至少數家國際業者展出系列產品。王奕翔表示，鐳洋在擴展研發量能的腳步不曾停歇，已於今年2月宣布啟用座落於桃園青埔的太空研發中心，與國立中央大學攜手打造具備千級無塵室規格的「立方衛星整測實驗室」，就是為了加速國內產業鏈之間的合作，以迎接國外客戶的立方衛星組裝需求，帶動國內衛星產業的發展。