法新社報導，法國總統辦公室指出馬克宏在晚宴重申歐洲國家在支持烏克蘭面對俄羅斯侵略一事上需團結，尤其在嚴格制裁俄國。

奧班與大多數歐洲領袖不同，他一直公開批評歐盟對俄烏衝突的立場，稱這是對俄羅斯發起「間接戰爭」，呼籲停火。

馬克宏與奧班還談到芬蘭與瑞典申請加入北大西洋公約織（NATO）。在北約30個成員中，只有匈牙利與土耳其仍未同意芬蘭與瑞典加入。

匈牙利高度依賴俄羅斯能源進口，奧班誓言要與俄羅斯維持聯繫，同時拒絕運送武器給烏克蘭。儘管最終站在歐盟這邊，奧班仍批評歐盟對莫斯科的制裁。

匈牙利與歐盟長期以來為肅貪問題爭執不休。去年12月歐盟以此為由凍結數十億歐元資金，要求匈牙利先進行肅貪改革。

馬克宏與奧班的工作晚宴趕在本月稍晚登場的歐盟理事會前召開，雙方之間的議程還包括工業競爭力與移民問題，過去奧班力阻非歐洲難民湧入的政策備受抨擊。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1130314