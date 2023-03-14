羅智強接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪。（翻攝自千秋萬事）

民進黨總統初選起跑，13至17日領表登記，副總統賴清德預計15日登記。據媒體報導，國民黨主席朱立倫將循「伯公模式」，力推新北市長侯友宜，至於徵招侯友宜後，是否會和民眾黨合作？前台北市議員羅智強表示，不分區立委才是民眾黨的關鍵，採席次分配或配票等，有許多空間可以討論。

羅智強今接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，對於徵召侯友宜後國民黨下一步說道，選舉關鍵是朱立倫，朱立倫擁有遊戲規則的決定權，同時也負擔成敗責任，但其中找出最強的總統候選人是最簡單的，只要做民調就可以得知，難的是協調合作，包含和可能參選人民眾黨主席柯文哲都要協調。

羅智強分析，三個人選但只有正負總統兩個坑，還要看每個人的需要，不止副手，行政院長、不分區立委和區域立委都是合作模式，在談的過程中，最大障礙是互信，可能中途會發生反悔、立場改變甚至因此產生裂痕等，要給朱立倫多一點空間，目前為止表現沒有失分。

而對於藍白合，羅智強評估，柯文哲除了自己的角色，還要考慮民眾黨的未來，民眾黨對於區域立委沒有太多要求，新興政黨推出的勝算人物有限，也可以個別看選區；不分區立委才是關鍵，如整合模式採不分區談席次分配，或不整合但談配票，有許多空間可以談。