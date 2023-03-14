資金狂潮推升本波台股行情，加權指數由去年10月底低點12,600點，反彈至3月初15,900點，累計漲幅超過25％。凱基投顧表示，台股目前評價並不便宜，加上美國接連發生中小型銀行倒閉潮導致經濟衰退風險提高下，呼籲投資人維持防禦型操作，要有耐心等更好的買點。

凱基投顧指出，在企業獲利持續下修的情況下，台股預估本益比由10倍躍升至近期之16倍，金融海嘯以來台股本益比超過16倍以上的時間並不多，僅占2成，而且普遍發生在聯準會（Fed）撒錢或股市泡沫營造的階段，而現階段在歐美央行維持緊縮政策下，台股並不存在評價繼續拉升的條件。

若從基本面的角度觀察，儘管美國本波中小型銀行倒閉潮不至於演變成下一場雷曼風暴，但卻會引發銀行、企業與個人開始進行資產收縮的動作，進而導致經濟出現收縮甚至衰退的疑慮升高。

此外，預期本波資金行情也將告歇，主因是日本央行難以再推行擴大寬鬆政策。凱基投顧表示，日本央行將於3月底前購進8成以上日本國債、續買空間有限；其次，日本新任央行總裁植田和男將於4月9日就任，此刻正面臨通膨飆升至4％以上並創下42年來新高的難題，恐結束日本長達20年以上的極度寬鬆政策。

貨幣政策方面，由於中小型銀行倒閉潮已大幅引發金融市場的波動，凱基投顧預期，Fed3月將僅升息1碼，預計5月可能在金融市場波動平緩後再升息1碼，之後就會停留在5-5.25％並維持到景氣有衰退跡象再降息，建議投資人此刻應增持現金或採取防禦型操作，待基本面於下半年真正落底後，再轉為積極型操作。