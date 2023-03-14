第95屆奧斯卡金像獎在13日盛大展開，由楊紫瓊領銜主演的電影《媽的多重宇宙》一舉拿下7項大獎，楊紫瓊也成為影史首位亞裔、華裔奧斯卡影后，堪稱華人之光。除了頒獎典禮受到矚目外，12日舉辦的奧斯卡派對其實也相當精采，網路上也陸續公開當晚的照片。其中，英國24歲新生代女星黛西埃德加瓊斯（Daisy Edgar-Jones）一身性感的透視裝就是當晚的焦點之一。

黛西埃德加瓊斯曾在2020年於迷你影集《正常人》中飾演女主角瑪麗安（Marianne）並在其中展現精湛又自然的演技而打開知名度，更因此拿下英國電視學院獎、金球獎、評論家選擇電影獎等多項大獎，演技備受肯定。今年她也受邀出席奧斯卡金像獎的名利場派對，沒想到她一出場就以一襲全身透視的膚色亮片禮服現身，雖裡面有膚色連身三角衣當作基底避免走光，但在強光底下會讓人誤以為是裸體，加上一圈圈亮片裝飾的性感設計，讓眾人無限遐想。網友看到後也紛紛表示：「乍看以為是裸體」、「嚇死我了以為她裡面什麼都沒穿」、「這套實在太辣了」、「好美好自信」、「好好看喔」、「天哪！人體之美，像維納斯誕生一樣」。

現年24歲的黛西埃德加瓊擁有精緻的臉蛋與清新的氣質，自演出《正常人》後，又接續演出《戀愛噬言》、《沼澤謀殺案》、《天堂的旗幟下》等多部電影及電視劇，使人氣不斷飆升，IG吸引超過162萬人追蹤。