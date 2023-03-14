知名配音員許伯琴經常在網路分享生活大小事，近日她到北市某間早餐店買早餐，店員先是喊她「美女」，後來又改口叫她「妹妹」，讓她花35元就換得一整天好心情，大讚這樣的服務是台灣獨有，是全世界餐飲服務最極致的標準，她笑說「那些移民離開台灣的人，會老得多快」。

許伯琴近日於個人臉書粉專《我們家的睡前故事》指出，日前她在北市的青島東路一間早餐店買早餐，點餐時店員先是喊她「美女」，結帳時又拿著找她的錢，改口稱她是「妹妹」，令她心情愉悅說，「希望這家店可以因此變成米其林餐廳」。

許伯琴表示，台灣的早餐店就是全世界餐飲服務最極致的標準，每個消費者都可以是帥哥美女，或是妹妹弟弟和同學，反觀其他國家的營業店家，不會有店員這樣稱呼客人，「一整天的美好，只要花35元就能擁有。想想那些移民離開台灣的人，會老得多快。」

許伯琴的論點讓許多網友覺得有趣，「怪不得我每次回台灣都立即回春，一離開就馬上衰老」、「傳統市場也會，我每次都澄清我已經不是妹妹了啦，都生小孩了，對方還會再加碼說『唉唷！看不出來啦』」、「我們這邊菜市場賣水果的還會叫人小公主呢」、「我都30幾歲了，去麵包店買麵包，店員還會說同學上午沒課唷？」但也有人說，「上次有便利商店店員喊我阿姨，我好想去客訴」，讓人看了爆笑。