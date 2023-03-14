知名樂團「茄子蛋」靠著一首《浪子回頭》在樂壇打響名號，近來更以電影《當男人戀愛時》主題曲《愛情你比我想的閣較偉大》獲得年度歌曲，歌唱事業再攀巔峰，不過卻爆出團員不滿「酬勞分配不均」宣告解散，讓粉絲直呼難以置信，對此，茄子蛋稍早發聲明做出澄清。

「茄子蛋」經紀公司針對團員「酬勞分配不均」起爭執，導致解散一事做出回應，他們先是對於解散話題佔盡新聞版面，因而浪費媒體資源一事道歉，接著指出因為是自己開工作室，對於所有支出都得精打細算，因此每年都會進行財務評估，並非如週刊爆料是因為「酬勞分配不均」導致拆夥，接著指出報導中提及家人、另一半、經紀人回覆等內容，皆未經過團隊任何一人證實。

茄子蛋強調團隊內部針對事情進行討論，難免會出現爭執的狀況，但相信沒有人希望一言一行被外界放大檢視，甚至到了以訛傳訛的地步，接著指出團員在音樂路上共同奮鬥十年，如今只是「暫時休息」各自做想嘗試的事情，並非如外界傳聞已經「解散」，呼籲媒體及周遭友人不要過度渲染團隊內部狀況。

茄子蛋於2017年出道，靠著《浪子回頭》在樂壇打響名號，並在金曲獎奪下《最佳新人》及《最佳台語專輯》，2021年更靠著電影《當男人戀愛時》主題曲《愛情你比我想的閣較偉大》奪下《年度歌曲》獎項，歌唱事業再攀巔峰，不過去年主唱阿斌傳出倒嗓失聲，導致演出無限期暫停，就連原本要登上小巨蛋的開唱計畫也就此喊卡。

茄子蛋聲明全文如下：

大家好，我們是茄子蛋團隊

謝謝媒體關心、也很抱歉有關團隊解散話題，一直佔用大家資源。

針對這次週刊報導，我們有話要說。首先，團隊確實每年都會進行財務評估討論，畢竟自己開工作室，一切財源都要精細審視、打算，並不如外界所傳因為「酬勞分配不均」導致拆夥，報導中還提到關於「家人」、「另一半」、「經紀人回覆」等內容，皆未經過團隊任何一人證實。團隊內部有討論、爭執都是溝通中會有的狀況，相信沒有人希望自己的一言一行全部被外界放大檢視、以訛傳訛。

在音樂路上耕耘了近10年，現在的茄子蛋只是暫時休息，去做各自喜歡、想嘗試的事情，蛋蛋的歌迷都還在，團隊沒有解散，也希望媒體或是周遭友人不要過度渲染團隊內部狀況。

辛苦大家了，再次感謝關心。

茄子蛋團隊