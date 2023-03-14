尋求連任的民進黨湧言會立委趙天麟（前排中）今（14）日也呼應賴清德，開第1槍表態全力支持賴主席親自揭櫫的理念，也不支持高雄自家派系的湧言會議員夥伴參與黨內初選。（柯宗緯翻攝）

民進黨黨主席賴清德祭出「誠信條款」，不建議現任議員落跑參選立委，引發黨內紛爭。對此，尋求連任的民進黨湧言會立委趙天麟今（14）日也呼應賴清德，開第1槍表態全力支持賴主席親自揭櫫的理念，也不支持高雄自家派系的湧言會議員夥伴參與黨內初選。

高雄立委趙天麟將爭取連任，近日傳出黨內有高市議員郭建盟有意挑戰趙。不過，趙天麟也馬不停蹄持續勤走基層，他今指出，在基層拜訪密集進行中，今天拜訪3位優秀的新科里長林華里張家偉、林興里黃培裕及日中里許愛珠，為2024年賴清德主席及自己的連任暖身。

趙天麟提到，民進黨中執會通過「誠信條款」，不建議現任議員參選2024選舉。一方面是對選民負責，二方面也是與全黨落跑的國民黨做出區隔，「我全力支持這項由賴主席親自揭櫫的理念，也不支持高雄湧言會議員夥伴參與黨內初選。」

湧言會高市議員林智鴻也一度評估爭取鳳山立委提名，但他昨說，尊重黨中央的決議，「成功不一定我、但成功一定有我！」對此，趙天麟直誇，「說得好，他我肯定智鴻的民主風範，也希望其他的成員可以做出同樣的決定！」

趙天麟直言，「當我們反對王鴻薇或日後可能的侯友宜落跑時，民進黨要有更高的標準，不論在學倫、反黑金跟誠信上，都要完勝國民黨。」苦口婆心已久，立委初選登記在即，他藉此公開表達自己看法與立場。