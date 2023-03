60歲女星楊紫瓊昨(13日)在奧斯卡金像獎上封后,而她也是奧斯卡有史以來第一位亞裔影后,自然引來許多亞洲媒體的報導,楊紫瓊領獎時發言被視為對大齡女性的加油打氣,未料,有網友發現韓國SBS電視台報導此事時,將楊紫瓊點名「女性們(And ladies)」的2字英文單詞剪掉,僅留下「不要讓別人告訴妳已經錯過黃金時期」,對此,SBS回應,會消音的原因是認為這番話應該不是只說給女性聽的,但理由太牽強引來大批網友抨擊。

出生於馬來西亞的楊紫瓊早年因到香港發展而闖出名號,昨她在奧斯卡金像獎典禮上得獎時發言可說是面面俱到,除了感謝導演、A24電影公司、電影的工作同仁外,她也將此片獻給自己在馬來西亞的母親,「沒有她我今晚不會在這裡」,並不忘點名自己在香港的大家庭(extended family),因為有他們的幫助,自己的事業才能從那裡開始,「謝謝你們讓我站在你們的肩膀上」。

身為首位亞裔奧斯卡影后,楊紫瓊一上台就強調:「對於跟我一樣,今晚正在看(典禮)的小男孩、小女孩來說,這代表著希望的火花和可能性,這也證明了希望遠大也有可能會實現,各位女性們,絕對不要相信別人告訴妳『黃金期已過』這句話,請不要放棄(For all the little boys and girls who look like me watching tonight, this is a beacon of hope and possibilities. This is proof to dream big and dreams do come true. And ladies, don't let anybody tell you you're ever past your prime. Never give up.)」。

消息傳到韓國,三大電視台KBS、SBS、MBC也爭相報導,但在SBS的《8點新聞》中,卻將楊紫瓊上述發言中的「女性們(And ladies)」消音,影片被節錄後引發討論,SBS卻解釋:「我們認為,『不要相信別人告訴妳黃金期已過』這句話不一定只是說給女性們聽的,所以刪除消音了」,認了「改造」了楊紫瓊的完整發言,消息傳到微博,網友紛紛開罵:「男尊女卑的國家不意外」、「可見新聞媒體有了自己的立場多可怕,只按照自己的思維和理解去播報」、「因為需要給社會洗腦」、「你翻譯就翻譯呀加上自己的觀點幹嘛」、「笑死,人家自己的發言還『我們認為』,到底誰拿獎啊」。