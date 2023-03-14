色情養生館加500送半套，員警查緝卻挨告「毆打胸部」畫面曝光。

北市內湖警分局查緝色情按摩店，去年5月執行搜索，大批警力衝入店內，坐在櫃檯的阮姓負責人試圖通風報信，曾姓員警立即阻擋去路，她竟惱羞成怒，控告執法員警執法過當，毆打她胸部，檢察官觀看監視器，認為員警執法並無不妥，以犯罪嫌疑不足為由，對員警處分不起訴。

警方去年5月接獲檢舉，指稱在港墘路某養生按摩館從事色情交易，客人加500元，除了原本的按摩外，小姐提供半套性交易，去年5月11日內湖警分局持法院核發的搜索票，進入店內執行搜索。但當多名員警魚貫進入，櫃檯的阮姓老闆娘見狀，立即朝後方包廂逃竄，曾姓員警立刻擋去路，將阮女困在櫃檯內，不讓她有機會通風報信。

員警在店內查到3、4名客人進行性交易，依妨害風化罪嫌移送法辦，但阮姓負責人卻「見笑轉生氣」，指員警打傷她，提告公務員假借職務機會故意犯傷害罪。

檢察官依監視器畫面，阮女想要衝向後面房間，意圖阻止員警搜索，而員警則站在阮女前面，張開雙手阻擋去路，並沒有動手也沒有傷害阮女，因而處分不起訴。