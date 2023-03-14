2021年11月26日凌晨，65歲馮姓女房東被發現陳屍在自家，先生凌晨3時返家時，發現太太失去生命跡象，送醫院急救後宣告不治。經相驗、調閱監視器，發現案發當下有名小偷當時在房屋內，警方事後逮捕前啦啦隊劉姓國手、犯案，訊後將劉嫌依強盜、殺人、毒品罪嫌移送。新北地院今(14日)審結，認定劉男非預謀殺人、尚非全無教化可能性，判處無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

據了解，馮女有高血壓，糖尿病史，案發前幾日曾施打疫苗，2021年11月26日凌晨不明原因陳屍家中，死者丈夫於26日凌晨三時許返家發現馮女失去生命跡象，立即報警送醫，家屬原以為是自身疾病造成，警方獲報死亡案後依規定處理。

未料，行政相驗時，警方發現異常處，經提問醫師後啟動偵查，並擴大調閱沿途監視器，發現5樓租客劉男事發當下在6樓房東屋內，且劉男離開現場時挾帶死者屋內枕頭，將枕頭放於背包中，再騎乘機車至三重光復路上丟棄在路旁的垃圾堆，又去當鋪欲典當來路不明的手鐲及玉飾換取現金。

劉男被逮前，還曾進入馮女住處2次，並在外徘徊觀察3次，消滅物證，甚至傳訊給馮女，假裝自己不知情，他後續被警方拘提到案後，辯稱自己飲用毒品咖啡包，因此對犯案過程僅有片段記憶。

警方表示，經擴大調閱監視器，發現承租五樓套房的劉姓租客於該日凌晨爬窗進入死者家中多次，劉男見警方詢問時言詞閃爍，警方研判案情不單純，旋即組成專案小組，連夜報請檢察官核發拘票、搜索票，經警方不斷抽絲剝繭釐清案情，終於突破犯嫌心防坦承犯案。

訊問中，劉嫌言詞閃爍，後經警方不斷抽絲剝繭，方才突破犯嫌心防坦承謀財害命，警方詢問劉嫌後將依強盜、殺人、毒品罪嫌移送，經檢方偵辦後遭到起訴。

合議庭表示，劉男在求學時間就有曠課、偷竊等狀況，但因為舅舅認識校方人員，因此未有相應處罰，助長其逃避僥倖心理，他與馮女素昧平生，卻因債務殺人，造成馮女親友無可回復的心靈傷痛，但考量他侵入住宅時沒有偽裝，且用枕頭犯案也是臨時取得，殺人屬「非計畫性」犯罪。

法官認定劉男曾道歉認錯並非全無悔悟，家人也都持續關心劉男並表示願接納劉男，經過鑑定也非持續犯罪類型，因此認定劉男仍有教化可能，判劉男無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。